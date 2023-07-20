ЗСУ локалізували «великий наступ» російських військових на лінії Куп’янськ-Лиман, заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

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Намагаються максимально бити артилерією та авіацією, після чого штурмують. Це відбувається кілька місяців поспіль, жодного навіть локального успіху вони не досягли. «Великий наступ», який вони анонсували навесні, локалізовано, вони не можуть перехопити ініціативу, — розповів Череватий для «РБК-Україна».

Раніше речник розповідав, що росія стягнула понад 100 000 солдатів під Куп’янськ. Ця кількість становить майже дві третини від чисельного складу збройних сил рф на сході України. Це лише на 20 тис. менше проти того, скільки було в радянських військ в усьому Афганістані «на піку».

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий запевнив LIGA.net, що порівняння з Афганістаном не є маркером страху. Він сказав, що ситуація дійсно складна, але українські військові були до неї готові. Росіяни не приховували свою підготовку до наступу на Лимано-Куп'янському напрямку щонайменше два місяці.

Тим часом українські захисники вже почали використовувати на фронті касетні боєприпаси, які надали США, повідомляє Washington Post.