путін хитро збільшив призовний вік росіян

https://racurs.ua/ua/n185337-putin-hytro-zbilshyv-pryzovnyy-vik-rosiyan.html

Ракурс

Росіяни придумали, як збільшити призовний вік свого гарматного м’яса. У Держдумі вирішили не підвищувати нижню межу призовного віку з 18 до 21 року. Змінять лише верхній віковий кордон призову — з 27 до 30 років.

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Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов оголосив, що нижня межа призовного віку залишиться незмінною, а піднімуть лише верхній кордон. Таким чином, призиватимуть до армії з 18 до 30 років.

Раніше планувалося, що нижню межу призовного віку поміняють з 18 до 21 року, а верхню — з 27 до 30 років.

Головна поправка, що верхня межа — це 30 років. Нижню межу призовного віку вирішено залишити 18 років, тому що дуже багато хлопців хочуть піти служити саме у 18 років, — цитує Картаполова російський «Комерсант».

Нові норми почнуть діяти з весняного призову 2024 року в Московії, осіннього призову 2023 вони не торкнуться.

Змінити вік призову на термінову службу з 18−27 до 21−30 років наприкінці 2022 року в рамках реформи армії запропонував міністр оборони рф Сергій Шойгу. Передбачалося, що змінюватиме межі призовного віку поетапно.

Законопроект про підвищення призовного віку до 30 років схвалено Держдумою в першому читанні в середині червня. Проект документа також передбачав поступове підвищення нижнього вікового кордону призову:

у 2024 році з 19 до 30 років;

у 2025 році — від 20 до 30 років;

у 2026 році — від 21 року до 30 років.

При цьому наголошувалося на тому, що громадяни, які бажають служити в армії, зможуть у будь-якому випадку піти на термінову службу з 18 років.

У картці законопроекту до баз даних Держдуми на момент публікації новини не було інформації про дату другого читання, ні про внесені до нього поправки, про які розповів Картаполов.