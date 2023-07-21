Зеленський на Ставці доручив міністрам та військовим підготувати заходи для продовження "зернової угоди"

https://racurs.ua/ua/n185339-zelenskyy-na-stavci-doruchyv-ministram-ta-viyskovym-pidgotuvaty-zahody-dlya-prodovjennya.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 21 липня, провів Ставку Верховного головнокомандувача. Обговорили «зерновий коридор», захист портів і ситуацію на фронті.

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Зеленський за результатами Ставки доручив головкому Залужному, командувачу військово-морських сил та міністру інфраструктури підготувати комплекс дій для продовження роботи «зернового коридору», МЗС — напрацювати аналогічні дипломатичні кроки.

Російські війська 21 липня, четверту ніч поспіль, атакували Одещину крилатими ракетами типу «Калібр» з акваторії Чорного моря. Три ракети уразили сільгосппідприємство.

Дві ракети влучили в зерносховища одного з сільськогосподарських підприємств.

Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, ворог спрямовував ракети на мінімальній висоті, використовуючи особливості ландшафту, — зазначили в ОК «Південь».

Обстріли півдня України тривають після виходу рф із зернової угоди. Війська РФ чотири ночі поспіль атакують ракетами та дронами південні регіони України. Вони б’ють ракетами по портовій та іншій логістичній інфраструктурі півдня України (Одеси, Миколаєва, Чорноморська тощо) — після того, як 17 липня оголосили про вихід із зернової угоди.

Через обстріл уночі 20 липня в середмісті Одеси були руйнування, здійнялася пожежа на площі 300 квадратних метрів. Зруйновано адмінбудівлю.

Окрім цього, зафіксовано влучання в області. Влучання в області стосуються об'єктів логістики — це складські приміщення.

Унаслідок російської атаки на Одесу було пошкоджено будівлю генерального консульства Китаю в центрі міста.

Потужним був комбінований удар по Одесі 19 липня, яки уражено зернові та олійні термінали. Знищені 60 тисяч тонн зерна через нічний обстріл Одещини мали відправити до Китаю.