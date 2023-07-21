Рада безпеки ООН зібралася через вихід московитів із «зернової угоди»

https://racurs.ua/ua/n185341-rada-bezpeky-oon-zibralasya-cherez-vyhid-moskovytiv-iz-zernovoyi-ugody-translyaciya.html

Ракурс

У Нью-Йорку 21 липня розпочалося засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з виходом Росії з «зернової угоди» — обговорюватимуть наслідки, які це матиме для експорту українського зерна.

.

«Суспільне» транслює засідання наживо з українським перекладом.

Російські нацисти чотири дні поспіль — з 18 по 21 липня щодня обстрілюють портову та зернову інфраструктуру південних регіонів України.

росія 17 липня направила Туреччині, Україні та ООН заперечення щодо продовження «зернової угоди» і заявила, що без її участі угода припиняє дію 18 липня. Це зокрема передбачає, що Москва відкликає гарантії безпеки судноплавства, згортає морський гуманітарний коридор у північно-західній акваторії Чорного моря.

В ООН підтвердили отримання від Москви повідомлення про припинення участі в Чорноморській зерновій ініціативі.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Чорноморська ініціатива увійшла в історію як важливий дипломатичний успіх і пообіцяв обговорити продовження угоди з президентом рф.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що своїми діями РФ зриває домовленості з Туреччиною та ООН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю CBS заявив, що вихід росії із зернової угоди призведе до зростання світових цін на агропродукцію та загрожуватиме голодом населенню багатьох країн світу.

Як заявили у Міноборони росії ввечері 19 липня, з 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря в українські порти, розглядатимуться РФ як потенційні перевізники військових вантажів. Відповідно, країни прапора таких суден вважатимуться «залученими в український конфлікт на боці київського режиму», додали у військовому відомстві.

20 липня у Міноборони України попередили, що з 00.00 21 липня всі судна, які прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів рф та українських морських портів, що перебувають на тимчасово окупованій росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.