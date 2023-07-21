росія потопила захоплений у Криму український корвет

https://racurs.ua/ua/n185342-rosiyany-na-navchannyah-potopyly-vkradenyy-u-2014-roci-ukrayinskyy-korvet-foto.html

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У Міноборони так званої рф повідомили, що під час навчальних стрільб у північно-західній частині Чорного моря російський ракетний катер «Ивановец» уразив протикорабельною крилатою ракетою «Москіт» «виведене в море судно-мішень».

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Рашисти при цьому опублікували відео. Сайт «Мілітарний» ідентифікував на ньому, що мішенню став корвет проекту 1124М «Тернопіль». Це українське судно російські окупанти захопили під час окупації Криму 2014 року.

Тоді екіпаж корвета відмовився здатися, а єдиний, хто після захоплення судна перейшов на бік росії — командир Максим Ємельяненко. Нині зрадник воює проти України на сторожовому кораблі «Ладный» ЧФ рф.

20 липня ДБР оголосило про завершення досудового розслідування щодо Ємельяненка, який вчинив державну зраду. Обвинувальний акт направлено до суду, екскомандиру «Тернополя» загрожує до 15 років ув’язнення.