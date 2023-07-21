Уряд дозволив приватним компаніям в Україні легально виробляти боєприпаси для дронів

https://racurs.ua/ua/n185344-uryad-dozvolyv-pryvatnym-kompaniyam-v-ukrayini-legalno-vyroblyaty-boieprypasy-dlya-droniv.html

Ракурс

Уряд ухвалив постанову про виробництво, закупівлі та постачання боєприпасів і бойових частин для безпілотників. Головний елемент новації — дозвіл приватникам легально виробляти боєприпаси для БПЛА.

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Раніше, щоб допустити боєприпаси до експлуатації, необхідно було витратити близько року, що утруднювало появу нових виробників на ринку.

Про це 21 липня повідомляє пресслужба уряду.

Ця постанова дасть поштовх для формування ринку та масового виробництва боєприпасів в Україні, щоб швидко та ефективно забезпечувати потреби ЗСУ.

Раніше виробництво боєприпасів було складним та малодоступним в Україні. Нові виробники майже не з’являлися на ринку. Адже необхідно було близько року, щоб допустити боєприпаси до експлуатації. Ухвалена постанова скасовує бюрократичні процедури. А отже, спрощує виробництво в Україні, — йдеться в повідомленні.

В уряді очікують, що кількість виробників зросте в рази, а ЗСУ отримуватимуть швидше і більше необхідного обладнання.