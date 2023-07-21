Парламент Болгарії дозволив передати Україні 100 бронемашин

https://racurs.ua/ua/n185348-parlament-bolgariyi-dozvolyv-peredaty-ukrayini-100-bronemashyn.html

Ракурс

Парламент Болгарії підтримав пропозицію передати Україні близько 100 броньованих машин як військову допомогу.

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Також Болгарія днями має ухвалити рішення про передачу Україні 100 броньованих машин радянського зразка, переважно БТР.

Постанова парламенту Болгарії передбачає, що країна забезпечить бронетанкову техніку, яку передаватиме Україні, наявним у неї озброєнням, а також запасними частинами для її обслуговування.

Як повідомлялось раніше, БТР перебували на складі Міністерства внутрішніх справ Болгарії з 1980-х років. Додаткова допомога також може бути встановлена в окремій міжурядовій угоді між Києвом і Софією. Відповідне рішення вже подали на розгляд парламенту.

Раніше уряд Болгарії вирішив приєднатися до спільної закупівлі боєприпасів для України. Politico повідомляло, що Болгарія хоче приєднатися до ініціативи ЄС щодо постачання Україні 1 млн боєприпасів впродовж року.