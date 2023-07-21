Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Парламент Болгарії дозволив передати Україні 100 бронемашин

Парламент Болгарії дозволив передати Україні 100 бронемашин

21 лип 2023, 20:13
999

Парламент Болгарії підтримав пропозицію передати Україні близько 100 броньованих машин як військову допомогу.


.

Також Болгарія днями має ухвалити рішення про передачу Україні 100 броньованих машин радянського зразка, переважно БТР.

Постанова парламенту Болгарії передбачає, що країна забезпечить бронетанкову техніку, яку передаватиме Україні, наявним у неї озброєнням, а також запасними частинами для її обслуговування.

Як повідомлялось раніше, БТР перебували на складі Міністерства внутрішніх справ Болгарії з 1980-х років. Додаткова допомога також може бути встановлена в окремій міжурядовій угоді між Києвом і Софією. Відповідне рішення вже подали на розгляд парламенту.

Раніше уряд Болгарії вирішив приєднатися до спільної закупівлі боєприпасів для України. Politico повідомляло, що Болгарія хоче приєднатися до ініціативи ЄС щодо постачання Україні 1 млн боєприпасів впродовж року.

Ця країна стала однією з двох країн ЄС (другою країною є Ірландія), які не долучились до спільної закупівлі боєприпасів для України.

Новопризначений міністр оборони країни Тодор Тагарєв заявив, що він прагне переглянути це рішення й є «чітко налаштованим на приєднання до цієї коаліції».

Ця техніка більше не потрібна для потреб Болгарії і може надати серйозну підтримку Україні у її боротьбі за збереження незалежності та територіальної цілісності після невиправданої та неспровокованої російської агресії, — цитує AFP постанову парламенту.

Нерішучості Софії досить довго сприяла невизначеність у внутрішній політиці: кілька політичних циклів поспіль у парламенті не вдавалося створити стійку правлячу коаліцію.

Президент країни Румен Радєв виступає проти прямих постачань зброї в Україну, і саме він у цих умовах з середини минулого року призначав перехідні уряди. Як наслідок, Болгарія з початку великої війни направила в Україну лише один пакет військової допомоги, який складався переважно з бронежилетів та касок.

Лише на початку червня вдалося сформувати новий проєвропейський уряд з опорою на парламентську більшість. Наразі він готує ще один пакет військової допомоги.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів