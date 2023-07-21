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Парламент Болгарії дозволив передати Україні 100 бронемашин
Парламент Болгарії дозволив передати Україні 100 бронемашинhttps://racurs.ua/ua/n185348-parlament-bolgariyi-dozvolyv-peredaty-ukrayini-100-bronemashyn.htmlРакурс
Парламент Болгарії підтримав пропозицію передати Україні близько 100 броньованих машин як військову допомогу.
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Також Болгарія днями має ухвалити рішення про передачу Україні 100 броньованих машин радянського зразка, переважно БТР.
Постанова парламенту Болгарії передбачає, що країна забезпечить бронетанкову техніку, яку передаватиме Україні, наявним у неї озброєнням, а також запасними частинами для її обслуговування.
Як повідомлялось раніше, БТР перебували на складі Міністерства внутрішніх справ Болгарії з 1980-х років. Додаткова допомога також може бути встановлена в окремій міжурядовій угоді між Києвом і Софією. Відповідне рішення вже подали на розгляд парламенту.
Раніше уряд Болгарії вирішив приєднатися до спільної закупівлі боєприпасів для України. Politico повідомляло, що Болгарія хоче приєднатися до ініціативи ЄС щодо постачання Україні 1 млн боєприпасів впродовж року.
Ця країна стала однією з двох країн ЄС (другою країною є Ірландія), які не долучились до спільної закупівлі боєприпасів для України.
Новопризначений міністр оборони країни Тодор Тагарєв заявив, що він прагне переглянути це рішення й є «чітко налаштованим на приєднання до цієї коаліції».
Ця техніка більше не потрібна для потреб Болгарії і може надати серйозну підтримку Україні у її боротьбі за збереження незалежності та територіальної цілісності після невиправданої та неспровокованої російської агресії, — цитує AFP постанову парламенту.
Нерішучості Софії досить довго сприяла невизначеність у внутрішній політиці: кілька політичних циклів поспіль у парламенті не вдавалося створити стійку правлячу коаліцію.
Президент країни Румен Радєв виступає проти прямих постачань зброї в Україну, і саме він у цих умовах з середини минулого року призначав перехідні уряди. Як наслідок, Болгарія з початку великої війни направила в Україну лише один пакет військової допомоги, який складався переважно з бронежилетів та касок.
Лише на початку червня вдалося сформувати новий проєвропейський уряд з опорою на парламентську більшість. Наразі він готує ще один пакет військової допомоги.
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