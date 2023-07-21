Пристайко дізнався про відставку, коли їхав відкривати вулицю імені Зеленського

https://racurs.ua/ua/n185350-prystayko-diznavsya-pro-vidstavku-koly-yihav-vidkryvaty-vulycu-imeni-zelenskogo.html

Ракурс

Для Вадима Пристайка рішення про звільнення з посади посла було «неочікуваним».

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Про це повідомило «Суспільному» джерело з його оточення.

Він дізнався про це вранці, в машині, коли їхав в невелике британське містечко на відкриття вулиці імені Зеленського, — розповіли «Суспільному».

Чи пов’язане його звільнення з критикою слів президента Зеленського про міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса — команді посла не відомо, однак такий збіг називають «дивним».

Раніше Пристайко назвав «нездоровим сарказмом» коментар Зеленського про слова Воллеса, який заявив, що Україні варто було б «більше дякувати» партнерам за надану зброю. Тоді Зеленський сказав, що «можна прокидатися вранці та дякувати міністру особисто».

«Ракурс» писав, що Борис Джонсон засмутився звільненням Зеленським посла у Британії. Колишній прем'єр Великої Британії висловив сподівання, що незабаром побачить Пристайка у новій ролі.

Нагадаємо, Зеленський уранці 21 липня неочікувано звільнив посла після критики «президентського сарказму» на адресу британського міністра оборони Воллеса. Офіційно причини звільнення не повідомляють.