Суд над Дональдом Трампом розпочнеться у розпал передвиборчої кампанії

https://racurs.ua/ua/n185355-sud-nad-trampom-rozpochnetsya-u-rozpal-peredvyborchoyi-kampaniyi.html

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Початок судового процесу у справу колишнього президента США Дональда Трампа про неприпустиме поводження із секретними документами призначено на 20 травня наступного року.

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Таке рішення ухвалила суддя Ейлін Кеннон із Форт-Пірса, штат Флорида. Передбачається, що процес триватиме два тижні.

Сам Трамп бажав, щоб його судили після того, як у листопаді 2024 hjre пройдуть президентські вибори, щоб знизити політичний тиск. Тепер початок судового процесу призначений на розпал передвиборчої кампанії.

Мін’юст США стверджує, що колишній президент двічі показував секретні документи людям без належного допуску, зокрема письменнику та двом своїм співробітникам. Загалом Трампу пред’явлено 37 звинувачень у незаконному зберіганні секретних документів та перешкоджанні зусиллям уряду по їх поверненню. Він послідовно заперечує свою провину.

Як повідомляє агентство Reuters, адвокати Трампа намагалися не допустити призначення дати, наполягаючи, що судовий процес має відбуватися вже після президентських виборів.

Минулого вівторка Дональд Трамп заявив, що очікує на арешт у справі про події 6 січня 2021 року, коли його прихильники штурмували Капітолій. Трампу, як він повідомив, належить з’явитися перед розширеною колегією присяжних, або так званим великим журі, що, як він зазначає, «майже завжди означає арешт та пред’явлення звинувачень».

Крім цього, у суді Нью-Йорка розглядається справа у відношенні Трампа про фальсифікацію бухгалтерської звітності про виплату порноакторці Стормі Деніелс. Звинувачення вважає, що у 2016 році, перед президентськими виборами, Трамп заплатив їй за мовчання про зв’язок з ним.