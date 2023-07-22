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Снаряди, зенітні ракети й бронетехніка - США готують для України пакет допомоги на 400 млн
Боєприпаси для HIMARS, зенітні ракети для Patriot та NASAMS — США готують для України пакет допомоги на 400 млнhttps://racurs.ua/ua/n185363-boieprypasy-dlya-himars-zenitni-rakety-dlya-patriot-ta-nasams-ssha-gotuut-dlya-ukrayiny-paket.htmlРакурс
Сполучені Штати у вівторок, 25 липня, планують оголосити про надання Україні нового пакета військової допомоги вартістю до 400 млн дол.
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Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських посадовців. Пакет міститиме передусім боєприпаси до артилерії, зенітні ракети й бронетехніку.
Очікується, що будуть передані зенітні ракети до комплексів протиповітряної оборони (ППО) Patriot та NASAMS, які нині стоять на озброєнні ЗСУ.
Також до нового траншу безпекової підтримки України увійдуть кілька колісних бронетранспортерів Stryker, обладнання для розмінування та реактивні боєприпаси до артилерійських ракетних систем HIMARS.
Крім того, ЗСУ отримають протитанкову зброю, зокрема, ракети TOW і Javelin, а також переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК) Stinger.
У публікації зазначають: цього разу не йдеться про постачання касетних снарядів.
Новий транш надаватимуть через механізм Presidential Drawdown Authority, який дозволяє передавати зброю та спорядження зі складів армії США.
Цей пакет американської безпекової підтримки ще доопрацьовується, і його вміст може змінитися.
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