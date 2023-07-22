Бойові медики поскаржилися на неякісні турнікети. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n185373-medyky-zsu-poskarjylysya-na-neyakisni-turnikety-u-medychnyh-sylah-vidreaguvaly.html

Ракурс

Медичні турнікети в українських військових неякісні.

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На браковані медичні засоби вже скаржаться в Силах оборони. Зокрема, про проблему повідомила бойовий медик, інструктор з тактичної медицини Маша Назарова. Про те, що ці турнікети не зупиняють кров у поранених вона 22 липня написала у Facebook.

Триває 10 рік війни, волонтери і благодійники невпинно збирають кошти на якісні турнікети для захисників, тисячі людей навчились одним поглядом по фото відрізнити китайське лайно, яке не зупиняє кровотечу і вбиває, — йдеться у повідомленні.

Назарова зазначила, що в мережі почали з’являється фото виданих командуванням Медичних сил ЗСУ турнікетів. Медик наголошує, що їх навіть під час тренувань неможливо використовувати, бо вони рвуться з пари обертів. Вона також посилається на історію, в якій один з бійців, ймовірно, загинув через неякісний турнікет.

А командування Медичних сил вже заявило в Facebook, що провело перевірку і результати показали, що поширена в медіа інформація щодо несправності турнікетів у зазначених аптечках не знайшла підтвердження.

Що стосується позиції Десантно-штурмових військ, то неефективності в турнікетах у вказаних аптечок, які надійшли у якості міжнародної технічної допомоги — не встановлено, — зазначили в командуванні.

Нагадаємо, раніше ЗМІ показали роботу українських медиків на передовій. Стан військового був важким, але ледь не в польових умовах його вдалося стабілізувати.