Два дива контрнаступу назвали в Міноборони - Увійдуть в підручники

https://racurs.ua/ua/n185465-dva-dyva-kontrnastupu-nazvaly-v-minoborony-uviydut-v-pidruchnyky.html

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Два дива за військовими мірками, які захисники України реалізували під час контрнаступу Сил оборони, увійдуть в підручники. Таку думку висловила заступниця міністра оборони Ганну Маляр.

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З її слів, українські воїни проводять наступ в умовах, коли у ворога більше і зброї, і людей. Зазвичай, наступ вважається можливим, лише, коли ситуація складається навпаки. Разом з тим, наші захисники просуваються.

І питання треба ставити насамперед не про кількість пройдених кілометрів, а взагалі про факт — рухаємось вперед чи ні. Те, що ми рухаємось в умовах переваги ворога — є ознакою високої майстерності та мужності наших оборонців, — зазначила Маляр.

Окрім цього, кількість загиблих в української сторони на напрямках наступу значно менша, аніж у російської.

Так, на Бахмутському у нас гине увосьмеро менше військових, аніж у ворога. На Бердянському і Маріупольському цей показник у 5,3 рази менше. Такі показники вражають, адже зазвичай більше втрачає сторона, яка наступає.

Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення росії в Україну ЗСУ спростували один з постулатів воєнної науки про необхідність чисельної переваги у живій силі та озброєнні під час наступу.