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Ракурс
47-ма бригада на БМП “Бредлі” наступає на позиції рф в районі Роботиного

47-ма бригада на БМП «Бредлі» наступає на позиції рф в районі Роботиного (ВІДЕО)

25 лип 2023, 19:41
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47-ма Окрема механізована бригада «Маґура», яка входить до складу Збройних сил України, наступає на позиції окупаційної армії росії в районі Роботиного Запорізької області.


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Працюють американські бойові машини піхоти «Бредлі» та панцирні бронеавтомобілі Oshkosh M-ATV.

25 липня у соцмережах оприлюднено відео роботи 47-ї бригади.

Джерело: Ракурс


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