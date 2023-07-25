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47-ма бригада на БМП “Бредлі” наступає на позиції рф в районі Роботиного
47-ма бригада на БМП «Бредлі» наступає на позиції рф в районі Роботиного (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185476-47-ma-brygada-na-bmp-bredli-nastupaie-na-pozyciyi-rf-v-rayoni-robotynogo-video.htmlРакурс
47-ма Окрема механізована бригада «Маґура», яка входить до складу Збройних сил України, наступає на позиції окупаційної армії росії в районі Роботиного Запорізької області.
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Працюють американські бойові машини піхоти «Бредлі» та панцирні бронеавтомобілі Oshkosh M-ATV.
25 липня у соцмережах оприлюднено відео роботи 47-ї бригади.
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