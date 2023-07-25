У лікарні померла дівчинка, яку вчора поранили у Костянтинівці – ОВА

https://racurs.ua/ua/n185484-u-likarni-pomerla-divchynka-yaku-vchora-poranyly-u-kostyantynivci-ova.html

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Сьогодні у лікарні померла дівчинка 2011 року народження, яку вчора поранили у Костянтинівці Донецької області внаслідок обстрілу міста касетними снарядами.

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Загалом через обстріл воєнними злочинцями рф загинуло троє людей, з них двоє — діти. Ще шестеро осіб дістали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації.

Окупаційна армія країни-агресора росії обстріляла касетними боєприпасами місцеву водойму в Костянтинівці, на березі якої відпочивали люди. Згодом Офіс генпрокурора повідомив про загибель 10-річного хлопчика та поранення чотирьох дітей. Серед постраждалих дітей — дві сестрички, одна з яких перебувала у тяжкому стані.