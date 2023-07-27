Кім Чен Ин показав Шойгу північнокорейські безпілотники

https://racurs.ua/ua/n185527-kim-chen-yn-pokazav-shoygu-pivnichnokoreyski-bezpilotnyky-foto.html

Ракурс

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин показав міністру оборони росії Сергію Шойгу, який цього тижня прилетів до Пхеньяну брати участь у заходах з нагоди 70-ї річниці закінчення Корейської війни, нові безпілотники.

.

Вони схожі на американські моделі RQ-4 Global Hawk і MQ- 9 Reaper, пише Російська служба «Бі-Бі-Сі».

Видання публікує у своєму телеграм-каналі фото, зроблені північнокорейською агенцією ЦТАК.

Шойгу та Кім Чен Ин також оглянули міжконтинентальні балістичні ракети, танки, бронетехніку.

Майже усі повідомлення про візит Шойгу поширюють наразі тільки російські пропагандистські ресурси.

Ці повідомлення, як і сам візит міністра оборони росії до КНДР, можна розглядати в контексті публікацій західних ЗМІ про можливе військове співробітництво Москви з Пхеньяном під час війни росії проти України, які обидві сторони раніше категорично заперечували. Зокрема, ще восени 2022 року звучали версії про постачання артилерійських снарядів та ракет ближнього радіусу дії.