В росії при заході на посадку загорівся Мі-8, є багато загиблих

https://racurs.ua/ua/n185536-v-rosiyi-pry-zahodi-na-posadku-zagorivsya-mi-8-ie-bagato-zagyblyh-video.html

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Шестеро людей загинули і семеро постраждали 27 липня під час падіння вертольота Мі-8 в Республіці Алтай.

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За попередніми даними, причиною аварії стали електричні дроти, повідомляє агентство.

Мі-8 спалахнув при заході на посадку в населеному пункті Тюнгур. Поблизу села розташовані турбази, звідти починаються багато маршрутів на гору Білуха.

Джерело «Інтерфаксу» сказало, що вертоліт перевозив групу туристів і, зачепившись за дроти під час посадки, зазнав аварії, загинули шестеро людей. У МНС росії поки що підтвердили, щойно приватний Мі-8 зачепив електричні дроти і загорівся.