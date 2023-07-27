Треба додаткова ППО, ми можемо лишитися без портів за два-три місяці - Гуменюк

https://racurs.ua/ua/n185563-treba-dodatkova-ppo-my-mojemo-lyshytysya-bez-portiv-za-dva-try-misyaci-gumenuk.html

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Внаслідок російських ударів Україна вже через два-три місяці може залишитися без портів, тому Повітряні сили потребують нові системи протиповітряної оборони.

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Нам потрібна протиповітряна та протиракетна оборона. Посилена, потужна, сучасна, здатна протистояти тим типам ракет, які використовує проти нас противник, — наголосила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, пише Le Monde.

З її слів, Збройні сили України потребують й винищувачів F-16, оскільки вони здатні бити по російському озброєнню та кораблях.

Гуменюк вказала, що попри наявність високотехнологічного американського протиракетного комплексу Patriot, росія «щоразу вдосконалює свою тактику і не зупиняється». Окупанти одночасно запускають крилаті ракети, гіперзвукові ракети та протикорабельні ракети, коли «засоби оборони розосереджені» і не всі з них «спроможні протистояти цій загрозі».

Через два-три місяці у нас може не залишитися жодного порту… Вони хочуть домінувати на Чорному морі. Вони хочуть мати монополію на зерно. Вони хочуть знищити Україну як країну, здатну годувати весь світ, — наголосила вона.

Спікер Сил оборони півдня зазначила, що росіяни зараз заблокували практично всі українські порти, і жодне судно не може вийти звідти.