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Треба додаткова ППО, ми можемо лишитися без портів за два-три місяці - Гуменюк
Треба додаткова ППО, ми можемо лишитися без портів за два-три місяці — Гуменюкhttps://racurs.ua/ua/n185563-treba-dodatkova-ppo-my-mojemo-lyshytysya-bez-portiv-za-dva-try-misyaci-gumenuk.htmlРакурс
Внаслідок російських ударів Україна вже через два-три місяці може залишитися без портів, тому Повітряні сили потребують нові системи протиповітряної оборони.
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Нам потрібна протиповітряна та протиракетна оборона. Посилена, потужна, сучасна, здатна протистояти тим типам ракет, які використовує проти нас противник, — наголосила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, пише Le Monde.
З її слів, Збройні сили України потребують й винищувачів F-16, оскільки вони здатні бити по російському озброєнню та кораблях.
Гуменюк вказала, що попри наявність високотехнологічного американського протиракетного комплексу Patriot, росія «щоразу вдосконалює свою тактику і не зупиняється». Окупанти одночасно запускають крилаті ракети, гіперзвукові ракети та протикорабельні ракети, коли «засоби оборони розосереджені» і не всі з них «спроможні протистояти цій загрозі».
Через два-три місяці у нас може не залишитися жодного порту… Вони хочуть домінувати на Чорному морі. Вони хочуть мати монополію на зерно. Вони хочуть знищити Україну як країну, здатну годувати весь світ, — наголосила вона.
Спікер Сил оборони півдня зазначила, що росіяни зараз заблокували практично всі українські порти, і жодне судно не може вийти звідти.
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