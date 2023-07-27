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Кордон ЄС з білоруссю закриють у разі «серйозного інциденту» з «вагнерівцями»
Кордон ЄС з білоруссю закриють у разі «серйозного інциденту з вагнерівцями»https://racurs.ua/ua/n185565-kordon-ies-z-bilorussu-zakryut-u-razi-seryoznogo-incydentu-z-vagnerivcyamy.htmlРакурс
Весь кордон підконтрольної росії білорусі з країнами-членами Європейського Союзу може бути закритий у разі «серйозного інциденту» з російськими бойовиками приватної військової компанії «Вагнер».
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Про це заявив голова МВС Польщі Маріуш Каміньський, якого цитує Reuters.
З його слів, Польща, Литва та Латвія можуть спільно ухвалити рішення про закриття своїх кордонів з білоруссю, якщо на кордоні відбудуться серйозні інциденти за участю найманців ПВК «Вагнер».
Безперечно, якщо будуть серйозні інциденти за участю групи «Вагнера» на кордонах країн НАТО та країн ЄС, таких як Польща, Литва чи Латвія, ми, безумовно, діятимемо разом… Я не виключаю, якщо ми ухвалимо рішення, що це правильна відповідь, то ми прийдемо до повної ізоляції білорусі, — сказав Камінський.
Нагадаємо, раніше сьогодні про закриття кордону білорусі з Литвою, у разі потреби, заявила і очільниця МВС Литви Агнє Білотайте.
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