США готують пакет військової допомоги Тайваню на 330 млн доларів — Reuters

https://racurs.ua/ua/n185577-ssha-gotuut-paket-viyskovoyi-dopomogy-tayvanu-na-330-mln-dolariv-reuters.html

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США готують пакет військової допомоги Тайваню на 330 млн доларів. Про це повідомив американський посадовець на умовах анонімності. Як пише Reuters, про пакет допомоги може бути оголошено вже сьогодні, 28 липня. Очікується, що в офіційному оголошенні не буде переліку наданих систем озброєнь.

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Попри це, джерела Reuters припускають, що Вашингтон, ймовірно, передасть Тайбею чотири розвідувальні дрони MQ-9A. Проте і тут повної впевненості немає, оскільки перед наданням дронів Пентагон хоче зняти з них «деяке передове обладнання», доступ до якого мають лише ВПС США.

Раніше Тайвань погодився придбати чотири більш досконалі безпілотники MQ-9B SeaGuardian виробництва General Atomics, постачання яких заплановане на 2025 рік.

Китай розглядає Тайвань як власну територію і за останні три роки посилив військовий тиск на острів. Пекін ніколи не відмовлявся від можливості взяття Тайваню під свій контроль.

Нагадаємо, Китай неодноразово вимагав від США, найважливішого постачальника зброї на Тайвань, припинити продаж озброєння острову. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Тайваню необхідна така зброя, як системи протиповітряної оборони і ті, що можуть націлюватися на кораблі з суші. Тайвань повідомив, що його оборонні витрати цього року будуть зосереджені на підготовці зброї і обладнання до «повної блокади» з боку Китаю.

Тайвань все ще готує свою армію до повномасштабної війни, частково як засіб стримування.