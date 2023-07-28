Німеччина передала ЗСУ шість зеніток Gepard. Фото: Мілітарний

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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги.

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Українські Сили оборони отримають різноманітну техніку, серед яких дуже потрібні військовим зенітні самохідні артилерійські установки Gepard 1А2. Таких ЗРК німецька сторона передає шість одиниць та понад 15 тис. боєприпасів до них. Про це повідомили в уряді Федеративної Республіки Німеччина.

Також Україні передали 20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun, 13 розвідувальних дронів Vectror, 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 та 2,6 тис. димових снарядів. У пакет допомоги входять й машини швидкої допомоги та стоматологічні стерилізатори.

Як відомо, зенітна самохідна артилерійська установка Gepard базується на шасі танка Leopard 1. На башті встановлені дві гармати Oerlikon KDA калібром 35 мм та два радари, що визначають ціль на відстані до 15 км. Основний боєкомплект — 320 снарядів для ураження повітряних цілей. Боєкомплект становить 320 снарядів для ураження повітряних цілей та 20 снарядів для наземних цілей. Темп вогню двох гармат становить 1 тис. 100 пострілів на хвилину. «Гепард» може працювати в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії супротивника.

Нагадаємо, 24 липня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги для України на 400 млн дол. У пакет входять додаткові боєприпаси для систем Patriot, NASAMS та HIMARS, а також 23 бронетранспортери Stryker.