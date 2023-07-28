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Екс-депутат Юрій Арістов. Фото: Вікіпедія
Суд обрав запобіжний захід екс-нардепу Арістовуhttps://racurs.ua/ua/n185593-sud-obrav-zapobijnyy-zahid-eks-nardepu-aristovu.htmlРакурс
Запобіжний захід колишньому народному депутату Юрію Арістову обрав суд.
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У п’ятницю, 28 липня, Печерський районний суд міста Києва обрав екс-нардепу міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання. Політика підозрюють у внесенні неправдивих відомостей до офіційних документів для організації елітного відпочинку на островах в Індійському океані. Про це повідомили в ДБР.
Напередодні генеральний прокурор повідомив Арістову про підозру за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Державне бюро розслідувань встановило, що народний обранець вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо терміну його перебування за кордоном, мети відрядження, країни перебування та часу повернення до України.
Нагадаємо, у липні 48-річного заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрія Арістова помітили у п’ятизірковому готелі на Мальдівах. Працівники курорту підтвердили, що нардеп був їхнім гостем.
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