росія завдала ракетних ударів по Дніпру. Фото:

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Вибухи під час повітряної тривоги у п’ятницю, 28 липня, прогриміли в Дніпрі та Запоріжжі.

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Військові заявляли про загрозу застосування балістичного озброєння у регіонах, де оголошено повітряну тривогу. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак закликав до інформаційної тиші та пообіцяв розкрити всі подробиці вибухів пізніше.

Моніторингові Telegram-канали повідомили, що попередньо було завдано ударів балістичними ракетами з ОТРК «Іскандер».

Народний депутат Олександр Бакумов першим повідомив, що окупанти завдали ракетного удару по житловій багатоповерхівці в Дніпрі.

Дніпро. Держава-терорист нанесла ракетний удар по житловій багатоповерхівці. Оперативно-рятувальні служби почали роботи з врятування людей та ліквідації наслідків, — написав він у соцмережі.

Згодом у Міністерстві внутрішніх справ підтвердили ракетний удар по житловій багатоповерхівці. Зазначили, що станом на 21.30 за медичною допомогою звернулися троє осіб. На місці працюють рятувальники та поліцейські. Проводиться поквартирний обхід. Людям надають необхідну допомогу.

Президент Володимир Зеленський у Telegram повідомив, що влучання було у багатоповерхівку та будівлю управління Служби безпеки України. Глава держави поінформував, що оперативно провів розмови з СБУ, МВС, ДСНС та керівником Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, 26 липня у Вінницькій області протиповітряна оборона збила запущені росіянами крилаті ракети «Калібр». Уламки однієї ракети впали в районі готельного комплексу, а другої — тепличного господарства. Внаслідок вибухів постраждали п’ятеро осіб.