Окупанти навмисно підпалюють українські ліси. Фото:

https://racurs.ua/ua/n185602-okupanty-navmysno-pidpaluut-ukrayinski-lisy-mvs-video.html

Ракурс

Російські окупанти навмисно палять ліси в Україні.

.

Для нищення лісів ворог використовує обстріли, зокрема запальні снаряди. На місцях бойових дій замість лісів виникає спалена територія. Навмисний підпал лісів росіяни влаштовують для того, щоб розкрити позиції українських військових або мати можливість відтіснити наших захисників. Про це 28 липня повідомило Міністерство внутрішніх справ України з посиланням на юриста правозахисної організації «Екологія. Право. Людина» Анатолія Павелка.

Ліс горить, все горить, вигорає. Там, де йдуть бойові дії, там просто спалена земля. Все вигорає. Якщо не гасити, то воно вигорить усе, а якщо гасити, ти вже ціль, — розповів оператор дрона Нацгвардії.

У відомстві розповіли, що через знищення понад 6 тис. га лісу в окремих місцях почали з’являтися болота, а рівень води у деяких озерах різко почав підніматися.

Зазначається, що через підпали росіянами лісів на Донеччині у майбутньому південний схід України все частіше накриватимуть пилові бурі з Середньої Азії.

Нагадаємо, українські військові, які 27 липня звільнили населений пункт Старомайорське у Донецькій області, показали відео знищеного росією цього населеного пункту. Хлопці на відео емоцій не стримували.