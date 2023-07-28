Воїн зі Старомайорського - Щоб ви подавилися тією росією, скільки життів загублено

https://racurs.ua/ua/n185579-voyin-zi-staromayorskogo-schob-vy-podavylysya-tiieu-rosiieu-skilky-jyttiv-zagubleno-video.html

Ракурс

35-а Окрема бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського разом з побратимами із 7-го окремого батальйону «АРЕЙ УДА» 129-ї Окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України 27 липня звільнили населений пункт Старомайорське у Донецькій області.

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Новий відеозапис зі звільненого населеного пункту майже на межі із Запорізькою областю оприлюднив 28 липня фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Журналіст вказав, що хлопці на відео емоцій не стримують.

Бо, коли перша бурхлива радість від бойового успіху трохи уляглась, нахлинув гнів. На «русскій мір», який перетворює на лайно, руїни і смерть все, чого він торкається. Так виглядає село, яке до 24 лютого 2022 року було заможним і комфортним, — вказав Цаплієнко.

К расії, к расії! Щоб ви подавилися тією росією! Оце все, що знищено, це так… байдуже. А скільки життів загублено, оце не байдуже, — емоційно каже захисник України.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика!