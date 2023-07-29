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ЗСУ використовують артилерійські снаряди з КНДР — FT
ЗСУ використовують артилерійські снаряди з КНДР — FThttps://racurs.ua/ua/n185609-zsu-vykorystovuut-artyleriyski-snaryady-z-kndr-ft.htmlРакурс
Артилерія Збройних сил України застосовує у війні проти окупаційної армії росії боєприпаси, які вироблені у Північній Кореї.
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Про це пише Financial Times.
Українські військові використовують снаряди з КНДР для ударів по позиціях рф на Бахмутському напрямку з радянських реактивних систем залпового вогню «Град». Судячи з маркування, вказує Financial Times, більшість із цих боєприпасів були виготовлені у 1980−1990-х роках.
Командир української артилерійської установки розповів FT, що північнокорейські снаряди часто дають осічку або не вибухають. З його слів, ці боєприпаси «дуже ненадійні та іноді роблять божевільні речі». Однак воїнам ЗСУ доводиться використовувати північнокорейські снаряди, оскільки «потрібен кожний боєприпас, який можна дістати».
Позаяк диктаторська КНДР вважається одним із небагатьох союзників рф, малоймовірно, що Пхеньян поставляв боєприпаси Україні. Українські артилеристи розповіли виданню, що снаряди були «вилучені з корабля» дружньою державою.
В українському Міноборони припустили, що північнокорейські снаряди могли бути трофеями, здобутими у росіян.
Нагадаємо, раніше воєнний злочинець, міністр оборони росії сергій шойгу відвідав Північну Корею на тлі труднощів із придбанням озброєнь, які переживає кремль.
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