Що очікує український бізнес від 1 серпня

https://racurs.ua/ua/n185695-dovoienne-opodatkuvannya-povertaietsya-chogo-ochikuvaty-biznesu-z-1-serpnya.html

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В Україні змінюється система оподаткування від 1 серпня. Буде скасування єдиного податку, пільг та повернуться часткові перевірки бізнесу.

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Закон про повернення довоєнного оподаткування підписав президент Володимир Зеленський. Ухвалення цього документу будо однією з умов МВФ.

Які новації очікують бізнес з 1 серпня?

1. Планових податкових перевірок не буде

Мораторій на їх проведення продовжено до припинення або скасування воєнного стану на території України.

Виняток становитимуть лише платники податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції; у сфері організації та проведення азартних ігор; надають фінансові, платіжні послуги.

2. Документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ не буде

Мораторій на проведення таких перевірок встановлено на період дії правового режиму воєнного стану на території України.

3. Відповідальність за порушення закону про РРО повертається з 1 жовтня 2023 року

Водночас суб'єкти господарювання звільняються від відповідальності за порушення вимог щодо застосування РРО/ПРРО, вчинені у період з 1 січня 2022 року по 1 жовтня 2023 року (крім продажу підакцизних товарів, купівлі/продажу іноземної валюти, грального бізнесу).

4. Штрафи

Штрафи за порушення використання РРО/ПРРО для платників єдиного податку другої і третьої груп зменшено зі 100 до 25% і зі 150 до 50% вартості товару завдяки позиції «ЄС» вдалося відстояти.

5. Спрощена система, бувай!

Спрощена система оподаткування з особливостями за ставкою 2% скасовується з 1 серпня 2023 року.

Платники матимуть право подати заяву про відмову від застосування 2% єдиного податку і вказати, на яку систему оподаткування бажають перейти.

Без подання такої заяви платники автоматично будуть переведені на систему, на якій перебували до обрання 2% єдиного податку.

Новостворені суб'єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали сплату єдиного податку за ставкою 2%, автоматично вважатимуться платниками третьої групи зі ставкою 5%.

Права та обов’язки платника ПДВ для тих суб'єктів господарювання, у кого реєстрація платником ПДВ була призупинена, також буде відновлено автоматично.

6. Розрахунок лімітів

Після 1 серпня 2023 року ліміти доходів для платників єдиного податку будуть розраховуватися пропорційно до кількості календарних місяців, протягом якого платник не використовував єдиний податок 2% (фактично 5/12 у 2023 році).

Дохід у період перебування на єдиному податку зі ставкою 2% не буде враховуватися для розрахунку лімітів доходів для відповідних груп єдиного податку.

7. Відновлення єдиного податку

Обов’язкова сплата єдиного податку ФОПами першої та другої груп відновлюється з 1 серпня 2023 року.

Виняток становитимуть лише підприємці, які зареєстровані та перебувають на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.