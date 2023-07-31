Вибори у США - Трамп з великим відривом лідирує серед республіканців

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Дональд Трамп з великим відривом випереджає своїх конкурентів на посаду президента США від Республіканської партії.

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Газета The New York Times провела опитування серед республіканців, яке показує, що за експрезидента готові віддати свої голоси 54% респондентів.

Головним конкурентом Трампа є Рон Десантіс, за якого проголосували б 17% респондентів. Всі інші потенційні кандидати від республіканців набрали менш як 5% голосів.

Видання зазначає, що більшість респондентів ігнорують відкриті проти нього кримінальні провадження.

Трамп має вирішальну перевагу майже у всіх регіонах та демографічних групах, у кожному ідеологічному крилі партії. Його готові підтримувати ті, хто прагне збільшити підтримку України, і ті, хто проти.

Що ж до обвинувачень Трампа у неналежному зберіганні секретних документів, то лише 19% респондентів вважають, що його переобрання загрожує американській демократії.

Деякі з головних аргументів Десантіса — що йому легше обратися, і що він керуватиме країною ефективніше — поки що не спрацювали.

Навіть його однодумці віддають перевагу Трампу. 58% республіканців вважають, що саме Трампа найкраще характеризує фраза «той, хто здатен перемогти Байдена».

Раніше американські ЗМІ розповіли, що команда Трампа витратила близько 40 млн дол. на захист у судах лише в першій половині 2023 року. Більша частина цих коштів — «пожертви прихильників».

Про це пише The Washington Post. За їхніми даними, ця сума навіть більша за ту, яку витратили на президентську кампанію.

Крім того, політична команда Трампа «Save America» у другому кварталі цього року зібрала ще близько 56 млн дол., позаяк експрезиденту загрожують федеральне й кримінальні звинувачення.

Загалом кошти спрямовують на захист самого Трампа, його радників та інших осіб, які фігурують у справах. Такі збори та створення власної політичної групи розслідуються правоохоронцями, хоч команду у правопорушеннях не звинувачували.