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У Чорному морі кружляє безпілотник-розвідник США Global Hawk
Над Чорним морем кружляє безпілотник-розвідник США Global Hawk (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n185713-nad-chornym-morem-krujlyaie-bezpilotnyk-rozvidnyk-ssha-global-hawk-karta.htmlРакурс
У Чорному морі кружляє американський безпілотний апарат RQ-4B Global Hawk, оснащений інтегрованою системою спостереження та розвідки HISAR. Однією з основних завдань даного БПЛА є розтин районів ППО.
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Про це пише видання «Крим.Реалії».
Згідно з даними сервісу Flightradar24, безпілотник з позивним FORTE11 вилетів з авіабази Сігонелла на Сицилії та баражує у небі над Чорним морем, періодично наближаючися до тимчасово окупованого країною-агресором рф Криму.
Нагадаємо, 14 березня у Чорному морі російські літаки Су-27 пошкодили інший американський розвідувально-ударний безпілотник MQ-9 Reaper, який здійснював операцію в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. БПЛА літав поблизу головної військової бази рф у тимчасово окупованому Севастополі. NBC News з посиланням на дані розвідки інформувало, що агресивні дії російських винищувачів проти американського дрона були схвалені найвищим керівництвом кремля. Згодом стало відомо, що росіяни активно шукають уламки БПЛА. Однак у Вашингтоні запевнили, що рф не отримає доступу до секретних даних з MQ-9 Reaper, оскільки весь таємний софт було видалено з дрона після зіткнення з Су-27. Також Сполучені Штати Америки запевняли, що продовжуватимуть повітряну розвідку над Чорним морем.
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