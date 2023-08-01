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Знищення техніки рф на Лиманському напрямку показали прикордонники
Знищення техніки рф на Лиманському напрямку показали прикордонники (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185716-znyschennya-tehniky-rf-na-lymanskomu-napryamku-pokazaly-prykordonnyky-video.htmlРакурс
На Лиманському напрямку прикордонники зробили так, щоб у російських окупантів «пригоріло».
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Про це 1 серпня повідомляє Державна прикордонна служба України.
Оператори безпілотників прикордонників виявили мінометну позицію противника, що дошкуляла нашим захисникам. За лічені хвилини по ній влучно відпрацювала артилерія Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Міномет знищено, — йдеться у повідомленні ДПСУ.
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