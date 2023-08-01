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Ракурс
Знищення техніки рф на Лиманському напрямку показали прикордонники

Знищення техніки рф на Лиманському напрямку показали прикордонники (ВІДЕО)

1 сер 2023, 11:58
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На Лиманському напрямку прикордонники зробили так, щоб у російських окупантів «пригоріло».


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Про це 1 серпня повідомляє Державна прикордонна служба України.

Оператори безпілотників прикордонників виявили мінометну позицію противника, що дошкуляла нашим захисникам. За лічені хвилини по ній влучно відпрацювала артилерія Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Міномет знищено, — йдеться у повідомленні ДПСУ.

Джерело: Ракурс


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