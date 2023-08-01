ЗМІ: Затриманій на акції проти рф у Батумі українці стало зле у СІЗО

https://racurs.ua/ua/n185717-zmi-zatrymaniy-na-akciyi-proty-rf-u-batumi-ukrayinci-stalo-zle-u-sizo-video.html

Ракурс

Затриману у Грузії на акції протесту проти російського круїзного лайнера Astoria Grande, який прибув із Сочі до Батумі, громадянку України Марину Чобанян знову повернули до СІЗО. Напередодні Марині стало зле у ізоляторі в Озургеті, її відправили до лікарні, пише «Грузия Онлайн».

.

Зі слів лікаря клініки «Медальфа» Кетеван Таварткіладзе, стан пацієнтки викликаний відчуттям страху. Їй надали допомогу та після стабілізації стану здоров’я виписали з клініки.

Мати Марини розповіла, що її донька не зв’язувалася з нею після затримання, оскільки поліцейські вилучили її телефон. Мати не знала про місцезнаходження доньки.

Мати Марини Чобанян народила доньку від громадянина Грузії, який помер кілька років тому. Марина часто відвідувала могилу свого батька у Грузії.

Моя дочка — дуже сильна та принципова людина. Ніхто не може її переконати. Вона — патріотка України та Грузії, — заявила мама затриманої громадянки України.

Марина Чоботян приїхала до Грузії через два тижні після початку повномасштабного вторгнення росії.

Нагадаємо, 31 липня на акції проти зупинки круїзного лайнера Astoria Grande у Батумі було затримано 23 учасники протесту. У прес-центрі МВС Грузії заявили, що всі вони обвинувачуються у дрібному хуліганстві та непокорі вимогам правоохоронців та проходять за статтями Кодексу про адміністративні правопорушення.