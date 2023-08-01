На Східному фронті збільшилася кількість російських обстрілів

https://racurs.ua/ua/n185732-na-shidnomu-fronti-zbilshylasya-kilkist-rosiyskyh-obstriliv.html

Ракурс

Ворог сьогодні доволі наполегливо намагається зупинити наш наступ на Бахмутському напрямку, але без успіху.

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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла 1 серпня, що на Куп’янському, Лиманському, Сватівському напрямках ворог сконцентрував людей і техніку та штурмує з метою відтягнути наші сили від східного напрямку наступу.

Наші оборонці у виснажливих боях відбивають всі ворожі штурми, — написала Маляр у своїх соцмережах.

На всіх східних напрямках, де ведуться бойові дії, фіксуємо збільшення ворожих обстрілів.

На Бахмутському напрямку українські підрозділи сьогодні мають справу зі щільним вогнем артилерії, мінуванням та потужним спротивом ворога.

Для наших оборонців головне це життя бійців. Тому вони намагаються рухатись обережно, щоб не втрачати людей, — написала Маляр.

ЗСУ з початку контрнаступу змогли деокупувати територію площею близько 241 кв. км на півдні та сході країни.