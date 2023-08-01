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На Східному фронті збільшилася кількість російських обстрілів
На Східному фронті збільшилася кількість російських обстрілівhttps://racurs.ua/ua/n185732-na-shidnomu-fronti-zbilshylasya-kilkist-rosiyskyh-obstriliv.htmlРакурс
Ворог сьогодні доволі наполегливо намагається зупинити наш наступ на Бахмутському напрямку, але без успіху.
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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла 1 серпня, що на Куп’янському, Лиманському, Сватівському напрямках ворог сконцентрував людей і техніку та штурмує з метою відтягнути наші сили від східного напрямку наступу.
Наші оборонці у виснажливих боях відбивають всі ворожі штурми, — написала Маляр у своїх соцмережах.
На всіх східних напрямках, де ведуться бойові дії, фіксуємо збільшення ворожих обстрілів.
На Бахмутському напрямку українські підрозділи сьогодні мають справу зі щільним вогнем артилерії, мінуванням та потужним спротивом ворога.
Для наших оборонців головне це життя бійців. Тому вони намагаються рухатись обережно, щоб не втрачати людей, — написала Маляр.
ЗСУ з початку контрнаступу змогли деокупувати територію площею близько 241 кв. км на півдні та сході країни.
Приміром, за минулий тиждень, якщо говорити про Бахмутський напрямок, там звільнено два квадратних кілометри і разом уже 37 кв. км. Якщо про південь, більше 12 було звільнено за минулий тиждень, і разом — більше ніж 204 кв. км, — розповіла Маляр.
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