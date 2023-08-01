Справа Злочевського про найбільший хабар в історії України стала донатом для ЗСУ

ВАКС затвердив угоду ексміністра екології Злочевського зі слідством

https://racurs.ua/ua/n185740-sprava-zlochevskogo-pro-naybilshyy-habar-v-istoriyi-ukrayiny-stala-donatom-dlya-zsu.html

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Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості колишнім міністром екології та природних ресурсів України Миколою Злочевським та призначив йому покарання — штраф у 68 тис. грн.

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Про це 1 серпня повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Злочевський уклав угоду зі слідством, де він визнав свою провину у справі про хабар у 6 млн дол. керівнику САП Назару Холодницькому та директору НАБУ Артему Ситнику за закриття кримінального провадження щодо себе. ця справа вважається провадження про найбільший хабар в історії України.

У прокуратурі зазначили, що за результатами співпраці з прокурорами САП, крім основного покарання, обвинувачений сплатив 500 млн грн на допомогу ЗСУ для проєкту «Армія дронів».

У межах розгляду двох кримінальних проваджень на потреби ЗСУ було передано 805,5 млн грн. Кошти були направлені на:

174,1 млн грн — на Сили Спеціальних операцій Збройних Сил України;

600 млн грн — на проект «Армія Дронів» від UNITED 24;

31,4 млн грн — на допомогу ЗСУ через рахунок НБУ.

Наприкінці 2014 року Злочевський виїхав з України — згодом його оголосили в розшук за підозрою в незаконному збагаченні. У 2020 році стало відомо, що САП і НАБУ намагалися підкупити рекордним для України хабарем — 6 млн дол. (165 млн грн) за закриття кримінальної справи, у якій фігурував Злочевський.