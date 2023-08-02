Рятувальники показали наслідки нічного обстрілу Києва дронами

https://racurs.ua/ua/n185749-ryatuvalnyky-pokazaly-naslidky-nichnogo-obstrilu-kyieva-dronamy-foto.html

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Сьогодні вночі Київ і Київську область атакували безпілотники. ППО збила понад 10 БПЛА в небі над столицею України.

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Уламки впали в трьох районах, є пошкодження нежитлових приміщень.

Рятувальники показали наслідки нічного обстрілу Києва дронами. У Соломʼянському районі пошкоджений фасад адмінбудівлі з 9 по 11 поверх. Люди не постраждали.

У Соломʼянському районі уламки пошкодили приміщення, а у Святошинському районі через падіння уламків горить дерево, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Голосіївському районі столиці уламки впали на дитячий майданчик. В іншому місці району горить приміщення. Влада повідомляє, що жертв немає.