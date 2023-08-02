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Ракурс
Рятувальники показали наслідки нічного обстрілу Києва дронами

Рятувальники показали наслідки нічного обстрілу Києва дронами (ФОТО)

2 сер 2023, 08:31
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Сьогодні вночі Київ і Київську область атакували безпілотники. ППО збила понад 10 БПЛА в небі над столицею України.


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Уламки впали в трьох районах, є пошкодження нежитлових приміщень.

Рятувальники показали наслідки нічного обстрілу Києва дронами. У Соломʼянському районі пошкоджений фасад адмінбудівлі з 9 по 11 поверх. Люди не постраждали.

Рятувальники показали наслідки нічного обстрілу Києва дронами

У Соломʼянському районі уламки пошкодили приміщення, а у Святошинському районі через падіння уламків горить дерево, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Рятувальники показали наслідки нічного обстрілу Києва дронами

У Голосіївському районі столиці уламки впали на дитячий майданчик. В іншому місці району горить приміщення. Влада повідомляє, що жертв немає.

Рятувальники показали наслідки нічного обстрілу Києва дронами

Через падіння уламків в одному з населених пунктів Київщини пошкоджено об'єкти на території приватного домоволодіння, повідомив очільник КОВА Руслан Кравченко.

Повідомляється, що сталося загоряння приватного будинку, пошкоджено гараж, прибудинкову територію та автомобіль. Пожежу оперативно ліквідовано.

Ще в одному населеному пункті уламками пошкоджено дах магазину. Наразі наслідки усуваються.

Джерело: Ракурс


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