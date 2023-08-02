Рятувальники показали наслідки нічного обстрілу Києва дронами (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n185749-ryatuvalnyky-pokazaly-naslidky-nichnogo-obstrilu-kyieva-dronamy-foto.htmlРакурс
Сьогодні вночі Київ і Київську область атакували безпілотники. ППО збила понад 10 БПЛА в небі над столицею України.
Уламки впали в трьох районах, є пошкодження нежитлових приміщень.
Рятувальники показали наслідки нічного обстрілу Києва дронами. У Соломʼянському районі пошкоджений фасад адмінбудівлі з 9 по 11 поверх. Люди не постраждали.
У Соломʼянському районі уламки пошкодили приміщення, а у Святошинському районі через падіння уламків горить дерево, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
У Голосіївському районі столиці уламки впали на дитячий майданчик. В іншому місці району горить приміщення. Влада повідомляє, що жертв немає.
Через падіння уламків в одному з населених пунктів Київщини пошкоджено об'єкти на території приватного домоволодіння, повідомив очільник КОВА Руслан Кравченко.
Повідомляється, що сталося загоряння приватного будинку, пошкоджено гараж, прибудинкову територію та автомобіль. Пожежу оперативно ліквідовано.
Ще в одному населеному пункті уламками пошкоджено дах магазину. Наразі наслідки усуваються.