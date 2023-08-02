Драма із заручницею у Марганці завершилася вибухом

https://racurs.ua/ua/n185757-drama-iz-zaruchnyceu-u-pensiynomu-fondi-margancya-zavershylasya-vybuhom-foto.html

Ракурс

У Марганці на Дніпропетровщині 2 серпня в приміщенні адмінбудівлі пролунав вибух: на місці працює поліція.

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Невідомий чоловік зайшов до будівлі управління пенсійного фонду з гранатою в руках та взяв заручницю, погрожуючи підірвати боєприпас.

На місце події негайно прибули працівники поліції. В ході перемовин з поліцейськими він відпустив жінку, після чого підірвав боєприпас. У результаті вибуху чоловік отримав осколкові поранення.

Поліцейські на місці надали йому домедичну допомогу. Інші люди не постраждали.

Зараз на місці події тривають слідчі дії. За вказаним фактом відкриті два кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.