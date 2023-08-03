ППО знищила усі 15 дронів Shahed, їх запустили з Брянської області рф

https://racurs.ua/ua/n185787-ppo-znyschyla-usi-15-droniv-shahed-yih-zapustyly-z-bryanskoyi-oblasti-rf.html

Ракурс

Уночі 3 серпня 2023 року російська терористична федерація атакувала Україну з північного напрямку (Брянська область) ударними БпЛА «Shahed-136/131».

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Усього зафіксовано пуски 15 «шахедів».

Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони усі ворожі БпЛА знищено.

За минулу та поточну добу авіація Повітряних сил завдала до 15 ударів по об'єктах, районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

�Також за добу 2 серпня протиповітряною обороною знищено сім розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

✊ Тримаймо небо!

�� Разом — до перемоги!