Польща перекинула ударні гелікоптери на кордон з білоруссю

https://racurs.ua/ua/n185817-polscha-perekynula-udarni-gelikoptery-na-kordon-z-bilorussu.html

Ракурс

Польща перемістила до східного кордону у Підляському воєводстві ударні гелікоптери. Також там перебуватиме додаткова військова техніка.

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Про це повідомив перший заступник командувача Генеральним штабом Збройних сил РП, генерал Марек Соколовський, передає «Польське радіо».

Вертольоти готові до боїв, а їхні пілоти — дуже досвідчені фахівці. Їм надано також повноваження до польотів і вдень, і вночі. Частина цих пілотів, ще перебуваючи в Афганістані та Іраку, використовували стрілецьку зброю та ракети, тому у випадку потреби не вагатимуться відкрити вогонь, — зауважив генерал.

Порушення повітряного простору Польщі білоруськими гелікоптерами є свідомою провокацією, спрямованою на дестабілізацію ситуації в Польщі, переконаний міністр національної оборони Маріуш Блащак.

Мусимо усвідомлювати, що провокації триватимуть. 1 серпня ми ще раз у цьому переконалися. Їх буде більше, тим паче у рік виборів. Ще раз хочу наголосити, що східний режим не зможе дестабілізувати Польщу, — наголосив Блащак.

Нагадаємо, 1 серпня сталося порушення повітряного простору Польщі двома білоруськими вертольотами. Міністр національної оборони Польщі скликав Комітет з питань національної безпеки і оборони. У зв’язку з інцидентом він розпорядився збільшити кількість військових на кордоні та виділити додаткові сили й засоби, зокрема бойові гелікоптери. Про інцидент повідомили НАТО.

Білоруські гелікоптери зайшли в Польщу на низькій висоті, через що їх не одразу виявили.