Зеленський провів нараду з МВС щодо безпекової ситуації

https://racurs.ua/ua/n185820-zelenskyy-proviv-naradu-z-mvs-schodo-bezpekovoyi-sytuaciyi.html

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Президент Володимир Зеленський провів нараду з очільником Міністерства внутрішніх справ Ігорем Клименком щодо безпекової ситуації в Україні.

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Про це 3 серпня повідомляє прес-служба глави держави.

Зі слів президента, Клименко прозвітував про охорону й оборону атомних об'єктів, підготовку нацгвардійців, інших підрозділів МВС, а також про рівень забезпеченості боєприпасами та технікою.

Окрім цього, глава МВС розповів Зеленському про ситуацію в постраждалих від підриву росією Каховської ГЕС областях та про роботу з ліквідації наслідків та із забезпечення людей усім необхідним.

Поговорили про виконання рішень Ставки верховного головнокомандувача, зокрема щодо перевірки укриттів, контролю за їх доступністю та придатністю. Міністр Клименко інформував про криміногенну ситуацію в країні, боротьбу із шахрайством й іншими порушеннями, — написав Зеленський.

Нагадаємо, 6 червня російська армія підірвала греблю Каховської ГЕС у Херсонській області.