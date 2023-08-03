Загалом рф запустила по Україні 1961 іранський дрон — Зеленський

https://racurs.ua/ua/n185825-zagalom-rf-zapustyla-po-ukrayini-1961-iranskyy-dron-zelenskyy.html

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Президент Володимир Зеленський вказав, скільки дронів-камікадзе іранського виробництва випустила країна-агресор росія по Україні.

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Загалом терористи вже запустили проти України щонайменше 1961 «шахед», і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі. Працюємо, щоб збивати більше — щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО. Зокрема, це завдання для кожного нашого посла, усіх представників, усіх представниць України. Усі повинні працювати на перемогу, на захист життя. Життя і людей, і захист нашої прекрасної України! Ми обов’язково переможемо, — вказав глава держави.

Іранський дрон-камікадзе розробки Shahed Aviation був вперше представлений публіці у 2020 році.

Торік у липні делегація рф на іранській авіабазі Кашан оглянула безпілотники Shahed 129, Shahed 191 та інші, а вже 25 серпня західна розвідка повідомила про отримання росією сотень дронів-камікадзе. 12 вересня 2022 року в повітряному просторі України поблизу Куп’янська на Харківщині було вперше збито Shahed-136. 23 вересня 2022 року було зафіксоване застосування «меншого» дрона-камікадзе Shahed 131. Найбільше «шахедів» воєнні злочинці рф запустили в повітряний простір України у жовтні 2022 року — 238 одиниць, за 19 днів травня 2023 року — 154. Максимальна кількість збитих «шахедів» за день склала — 45. В липні рф локалізувала виробництво Shahed-136 у Татарстані за Волгою у промислово-економічній зона «Алабуга».