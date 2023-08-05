Німеччина оновила список допомоги ЗСУ — що туди увійшло

https://racurs.ua/ua/n185862-nimechchyna-onovyla-spysok-dopomogy-zsu-scho-tudy-uviyshlo.html

Ракурс

Уряд Німеччини 4 серпня оновив перелік військової допомоги, яку Берлін надає Збройним силам України. За останній час Київ отримав від Німеччини машини для розмінування Wisent 1, розвідувальні системи SurveilSPIRE та дрони Vector.

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Також ЗСУ отримають:

дві самохідні артилерійські установки Zuzana 2;

два танки-розміновувачі Wisent 1;

11 протимінних плугів для танків Т-72;

п’ять розвідувальних систем SurveilSPIRE;

дев’ять машин для охорони кордону;

три розвідувальних безпілотники Vector.

Окрім цього, судячи з оновлень на сайті, Берлін планує поставити Україні ще 40 бойових машин піхоти Marder. Також планується передати або передається в цей час (з міркувань безпеки ця інформація не розголошується):

60 бойових машин піхоти Marder;

шість броньованих евакуаційних машин Bergepanzer 2;

сім мобільних, дистанційно керованих і захищених систем розмінування;

10 мобільних систем розвідки SurveilSPIRE.

Наприкінці липня повідомлялося, що з Німеччини до України прибули шість зенітних установок Gepard, понад 30 дронів, боєприпаси та додаткове обладнання.

Нагадаємо, 12 липня Київ повідомив про досягнення домовленостей із канцлером Німеччини Олафом Шольцом про додаткові системи ППО Patriot. Після цього, Берлін двічі оновив перелік поставленої військової допомоги. Спочатку до України прибули шість зенітних установок Gepard, боєприпаси та додаткове обладнання. Згодом Німеччина передала перші 10 танків Leopard 1А5, 20 армійських вантажівок Zetros та додаткове обладнання.