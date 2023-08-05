Скільки кораблів росія тримає у Чорному морі, порахували ВМС ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n185867-skilky-korabliv-rosiya-trymaie-u-chornomu-mori-porahuvaly-vms-zsu.html

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Окупаційний флот росії станом на ранок 5 серпня тримає у Чорному морі на бойовому чергуванні один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до чотирьох ракет.

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Про це в ефірі телемарафону повідомила керівник Об'єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

Корабельне угруповання ворога залишається в розосередженому виді в концентрації до 13 одиниць у Чорному морі, один висвітлює надводну обстановку в Азовському морі. У Чорному морі залишається той один підводний ракетоносій на чергуванні. Він несе чотири ракети типу «Калібр». Ракетна загроза зберігається, але вона залишається у сталому режимі. Ворог тримає напоготові сили та засоби, — повідомила Гуменюк.

З її слів, нещодавня повітряна тривога оголошувалася через активність ворожої стратегічної авіації.

За даними Військово-морських сил Збройних сил України, в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають сім ворожих кораблів, один яких — носій «Калібрів».

Окрім цього, в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходяться вісім кораблів рф, з них два носії крилатих ракет «Калібр».

Прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря — 26 суден, з них два судна рухалися з протоки Босфор; до Чорного моря — три судна, — вказали в ВМС.

Там додали, що рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.