Залужний у розмові з генералом Міллі - Ініціатива на нашому боці

https://racurs.ua/ua/n185939-zalujnyy-u-rozmovi-z-generalom-milli-iniciatyva-na-nashomu-boci.html

Ракурс

Головком Валерій Залужний розповів про контрнаступ начальнику штабів США генералу Міллі.

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Військові зідзвонилися 7 серпня, написав український головком у своїх соцмережах.

Щодо оборони. Вона — стійка. Наші воїни для цього докладають максимум зусиль. На низці напрямків противник проводить активні штурмові дії, але успіху не має. Зокрема, це повʼязано з намаганням відвернути українські сили від певних ділянок фронту. Щодо наступу. Тривають важкі бої, українські війська крок за кроком продовжують створювати умови для просування вперед. Ініціатива на нашому боці.

Ситуація на фронті за добу

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 7 серпня повідомив, що упродовж доби відбулось близько 28 бойових зіткнень. Авіація сил оборони за минулу добу завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п’ять артзасобів на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію противника.