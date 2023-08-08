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Ракурс
Наслідки російських ударів по Покровську. Фото: МВС

Трагедія в Покровську — кількість поранених зросла до 67 осіб (ФОТО)

8 сер 2023, 08:18
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Російський ракетний удар по Покровську Донецької області забрав багато життів та призвів до поранень десятків осіб.


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Станом на 7.00 8 серпня загинуло семеро осіб. Поранення дістали 67 осіб. Серед постраждалих — 29 працівників поліції, семеро рятувальників та двоє дітей. Про це Міністерство внутрішніх справ України повідомило в Telegram.

У відомстві зазначили, що сьогодні вранці рятувальники почали відновили розбір завалів. Вночі були змушені призупинити роботи через високу загрозу повторних обстрілів.

Наслідки російських ударів по Покровську. Фото: МВС

Наслідки російських ударів по Покровську. Фото: МВС

Наслідки російських ударів по Покровську. Фото: МВС

Наслідки російських ударів по Покровську. Фото: МВС

Наслідки російських ударів по Покровську. Фото: МВС

Нагадаємо, 7 серпня російська федерація атакувала житлові райони Покровська двома балістичними ракетами «Іскандер». Внаслідок атаки пошкоджено дев’ятиповерхівку та п’ятиповерхівку, житлові будинки у приватному секторі, готель, магазини та адміністративні будівлі.

Внаслідок повторного ракетного удару загинув заступник начальника ГУ ДСНС у Донецькій області полковник Андрій Омельченко.

Джерело: Ракурс


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