Наслідки російських ударів по Покровську. Фото: МВС

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Російський ракетний удар по Покровську Донецької області забрав багато життів та призвів до поранень десятків осіб.

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Станом на 7.00 8 серпня загинуло семеро осіб. Поранення дістали 67 осіб. Серед постраждалих — 29 працівників поліції, семеро рятувальників та двоє дітей. Про це Міністерство внутрішніх справ України повідомило в Telegram.

У відомстві зазначили, що сьогодні вранці рятувальники почали відновили розбір завалів. Вночі були змушені призупинити роботи через високу загрозу повторних обстрілів.

Нагадаємо, 7 серпня російська федерація атакувала житлові райони Покровська двома балістичними ракетами «Іскандер». Внаслідок атаки пошкоджено дев’ятиповерхівку та п’ятиповерхівку, житлові будинки у приватному секторі, готель, магазини та адміністративні будівлі.

Внаслідок повторного ракетного удару загинув заступник начальника ГУ ДСНС у Донецькій області полковник Андрій Омельченко.