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Ракурс
Саміт у Джидді показав розбіжності Китаю з росією щодо України. Фото:

Саміт у Джидді показав розбіжності КНР з рф щодо України — ISW

8 сер 2023, 08:49
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Саміт у Саудівській Аравії показав зростання розбіжностей Китаю з росією щодо війни в Україні.


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На саміті в Джидді стало очевидним посилення розбіжностей Пекіна з москвою щодо врегулювання повномасштабної війни рф проти України в російських інтересах. На зустрічі представники Пекіну прагнули показати, що вони не москва й були конструктивними. На думку європейських дипломатів, це показало посилення ізоляції росії в світі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Китайська делегація заявила про свою готовність взяти участь у наступній зустрічі в аналогічному форматі, яка, ймовірно, також буде без участі країни-агресора.

А джерела в рф заявили, що кремль відкинув китайський так званий мирний план по Україні з 12 пунктів від лютого 2023 року. Після цього деякі китайські еліти непублічно висловлюють своє невдоволення діями російської влади щодо врегулювання війни в Україні.

Експерти вважають, що у КНР не повністю підтримує рф у питанні України.

Нагадаємо, напередодні видання Financial Times із посиланням на власні джерела повідомило, що на переговорах про закінчення війни рф проти України у Саудівській Аравії Китай виявив «конструктивну позицію».

Джерело: Ракурс


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