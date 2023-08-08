Ігнат про масовані атаки рф восени: Треба бути готовими до загострення

https://racurs.ua/ua/n185983-ignat-pro-masovani-ataky-rf-voseny-treba-buty-gotovymy-do-zagostrennya.html

Ракурс

Країна-агресор росія вже використала значну частину раніше накопиченого арсеналу ракет, проте необхідно бути готовими до нового загострення цьогоріч восени. Для протистояння ворогу Збройним силам України потрібно більше систем ППО та ракет до них.

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Про це в ефірі телемарафону зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи можливість збільшення ракетних ударів рф в осінні місяці.

Щодо осені, яка нас очікує, дійсно, можливе загострення. Але разом з тим пам’ятаємо, що росія величезний арсенал ракет, який вона накопичувала доволі довгий час, використала під час минулої осені та зими. Тому слід, звичайно, очікувати загострення, але можливо таких уже ракетних ударів, такої маси, як була тоді, буде менше. Водночас нам потрібно більше зброї, бо ми її теж вичерпали, серйозний ресурс використали. Тому очікуємо нових систем і нових додаткових ракет від наших союзників. Маю на увазі зенітні керовані ракети, — зазначив речник Повітряних сил.

Він також додав, що брак ракет рф компенсуватиме збільшенням кількості ударних дронів.

Ракет менше, а дронів більше. Розумієте, дрони — це не ракети, це значно дешевший вид боєприпасу, виробництво якого вони налагоджують уже на своїй території, принаймні вони так кажуть. Йдеться про «Шахеди» та інші безпілотники. Тобто росія нарощує цей тип боєприпасів. БПЛА — непроста ціль, — додав Ігнат.

З його слів, Україні також потрібно нарощувати засоби протидії проти них.

Нагадаємо, 4 серпня Ігнат заявив, що через брак ракет рф, вірогідно, вдаватиметься до ударів по критичній інфраструктурі України дронами-камікадзе.