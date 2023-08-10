Вночі сили ППО знищили сім з десяти “Шахедів” — деталі

https://racurs.ua/ua/n186027-vnochi-syly-ppo-znyschyly-sim-z-desyaty-shahediv-detali.html

Ракурс

Атаку дронами-камікадзе по Україні минулої ночі завдала окупаційна армія росії. На жаль, на Рівненщині країні-агресору вдалося знищити нафтобазу.

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Ворог завдав удару іранськими безпілотниками із північно-східного напрямку з району Курська. Атака тривала з 23.00 по 4.00. Усього російські окупанти застосували 10 ударних безпілотників Shahed-136/131, — повідомляють Повітряні сили.

Сили і засоби протиповітряної оборони у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони знищили за допомогою зенітних керованих ракет та стрілецької зброї сім ворожих безпілотників.

Нагадаємо, про уражений об'єкт на ліквідацію наслідків на Рівненщині повідомила сьогодні вранці місцева ОВА.

Минулої доби авіація Повітряних сил Збройних сил України здійснила понад 40 літаковильотів, 20 із них — на вогневе ураження ворожих об'єктів, районів зосередження техніки та живої сили.