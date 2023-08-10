Данілов: Ми збагнули неминучість війни після зустрічі Зеленського з путіним у 2019 році

Влада збагнула неминучість війни з росією після першої зустрічі президента Володимира Зеленського з диктатором рф путіним у грудні 2019 року.

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Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю «Українській правді».

Після першої й останньої зустрічі Володимира Олександровича з путіним для нас стало цілком зрозуміло, що питання війни з російською федерацією — питання часу. І щоб готуватися до війни, ми мали провести дуже велику домашню роботу… Чи треба було це робити раніше? Ну, ви знаєте, коли Господь дає шанс людині займати ту чи іншу посаду, він її починає використовувати так, як вважає за необхідне. І президент Зеленський — перша людина, яка почала ламати схеми, які були за попередніх часів. Питання інформаційної безпеки, контрабанди, кланово-олігархічної системи — це все виклики для держави. І тут треба було наводити лад, — заявив Данілов.