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Ракурс
Міноборони показало нові бронемашини, які Канада подарувала ЗСУ

Міноборони показало нові бронемашини, які Канада подарувала ЗСУ (ВІДЕО)

10 сер 2023, 11:40
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Канада передала Збройним силам України нові бронеавтомобілі Senator, які з 2019 року виготовляється канадською компанією Roshel Defense Solutions.


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Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

Він подякував канадським колегам Аніті Ананд і Біллу Блеру і народу Канади за передані броньовані машини Senator.

Ці бронемашини допоможуть захистити наших військових під час бойових завдань і врятують тисячі життів. Адже це люди перемагають у війні, — зазначив Резніков.

З його слів, рішення про додаткові 200 таких бронемашин для України оголосили ще у січні, вісім машин прибули у травні. Передача решти машин «у процесі».

Нагадаємо, Roshel Senator — маневрені бронемашини, які можна адаптувати для дуже різних задач, і вважаються дуже високоякісною технікою. Їх можна використовувати для переміщення особового складу, встановлювати на них зброю, використовувати для евакуації поранених.

Джерело: Ракурс


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