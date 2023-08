Міноборони показало нові бронемашини, які Канада подарувала ЗСУ

Канада передала Збройним силам України нові бронеавтомобілі Senator, які з 2019 року виготовляється канадською компанією Roshel Defense Solutions.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

Він подякував канадським колегам Аніті Ананд і Біллу Блеру і народу Канади за передані броньовані машини Senator.

З його слів, рішення про додаткові 200 таких бронемашин для України оголосили ще у січні, вісім машин прибули у травні. Передача решти машин «у процесі».

Нагадаємо, Roshel Senator — маневрені бронемашини, які можна адаптувати для дуже різних задач, і вважаються дуже високоякісною технікою. Їх можна використовувати для переміщення особового складу, встановлювати на них зброю, використовувати для евакуації поранених.

Welcome to Ukraine, Senators Rochelle!

These armored vehicles aid in the protection of our troops during combat missions. They will save thousands of lives of our soldiers. Because, after all, it is the people who can win this war.

I’m glad we share the same perspectives on the… pic.twitter.com/7ahRhIlHbc

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 9, 2023