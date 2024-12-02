Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото:

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В Україні хочуть змінити програму підготовки офіцерів та збільшити терміни навчання.

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Головком ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з командирами з навчання військовослужбовців. Особливу увагу було приділено навчанню офіцерів. Військове командування акцентувало на важливості зміни програми та збільшення термінів навчання. Про це Сирський 2 грудня повідомив у Telegram.

Не залишилась поза увагою підготовка офіцерів тактичної ланки, зміст якої наразі потребує удосконалення, в тому числі і збільшення термінів навчання. З такі пропозиції висловили начальники вищих військових навчальних закладів. На необхідності удосконалення підготовки офіцерів також наголосили і командири бойових бригад, — зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Також на нараді обговорили попередні результати запровадження з 1 листопада нової програми базової загальної військової підготовки з терміном навчання 1,5 місяця. У грудні ці випускники будуть направлені до бойових частин.

Нагадаємо, днями головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський побував на фронті і попрацював у частинах і підрозділах на Донечинні, на Покровському та Курахівському напрямках. Метою поїздки було особисте спілкування з командирами, які безпосередньо ведуть бій та вирішення проблемних питання й надання всебічної допомоги.