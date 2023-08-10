Держдеп: Рішення про можливу зустріч з путіним має ухвалити Зеленський

https://racurs.ua/ua/n186032-derjdep-rishennya-pro-mojlyvu-zustrich-z-putinym-maie-uhvalyty-zelenskyy.html

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Державний департамент США відреагував на ініціативу президента ОАЕ організувати в Дубаї на кліматичній конференції зустріч президентів України Володимира Зеленського та воєнного злочинця, диктатора росії володимира путіна.

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Ми чітко дали зрозуміти, що коли йдеться про визначення майбутнього України, то тут в першу чергу вирішує Київ, і це стосується будь-яких потенційних переговорів, — заявив спікер Держдепартаменту Меттью Міллер.

З його слів, рішення щодо будь-якої зустрічі президентів України та рф «має прийняти президент Зеленський».

Міллер нагадав, що «Зеленський вже давно, зокрема й ще до початку цієї (повномасштабної) війни, дав зрозуміти, що він відкритий до розмов з росією, де москва поважатиме територіальну цілісність і суверенітет України».

Тож нехай він сам вирішує, коли буде готовий або коли вони будуть мати такі розмови. Але перешкодою завжди було і залишається те, що путін не відмовився від своїх імперіалістичних цілей, від своєї віри в те, що Україна, за його словами, не є справжньою країною, і не вивів свої війська за її кордони, — вказав Міллер.

Нагадаємо, після зустрічі у Саудівській Аравії глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна планує провести два саміти щодо «формули миру», представленої Зеленським, один із самітів — із залученням росії. Учасники зустрічі у Джидді досягли порозуміння щодо того, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України, а також верховенства Статуту ООН мають бути в основі будь-якої мирної угоди.