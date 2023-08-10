Обов’язкова евакуація оголошена для 37 сіл Куп’янського району — деталі

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Обов’язкову евакуацію оголосили для 37 населених пунктів Куп’янського району Харківської області у зв’язку з посиленням обстрілів окупаційної армії росії.

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Про це 10 серпня повідомила Куп’янська міська військова адміністрація у Телеграм.

На деокупованих територіях Куп’янського району Харківської області розпочинається проведення обов’язкової евакуації населення. Дане розпорядження було підписане 9 серпня ТВО начальника Куп’янської районної військової адміністрації Андрієм Канашевичем, — йдеться у повідомленні.

Примусова евакуація оголошена з території населених пунктів, наближених до зони бойових дій, Дворічанської селищної, Петропавлівської сільської, частково з територій Кіндрашівської сільської, Курилівської сільської та Куп’янської міської територіальних громад.

На території Куп’янської міської територіальної громади обов’язкова евакуація оголошена для мешканців міста Куп’янськ Заоскілля (лівий берег річки Оскіл), смт. Ківшарівка, м. Куп’янськ − Вузловий.